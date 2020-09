В Лондоне с памятником Черчиллю случился "ужасный вандализм"

В Лондоне задержали экоактивиста, повредившего памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Правоохранители полагают, что он написал на постаменте слово "расист" желтой краской.

Как пишет Guardian, мэр британской столицы Садик Хан назвал эти действия "ужасным вандализмом". В Twitter он написал, что такие действия совершенно неприемлемы, акт вандализма будет тщательно расследован.

This appalling vandalism is completely unacceptable. It will be fully investigated and the statue will be cleaned as quickly as possible. https://t.co/vtasIksI1B