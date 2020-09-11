11 сентября 2020 11:52

В Лондоне с памятником Черчиллю случился "ужасный вандализм"


Metro

В Лондоне задержали экоактивиста, повредившего памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Правоохранители полагают, что он написал на постаменте слово "расист" желтой краской.

Как пишет Guardian, мэр британской столицы Садик Хан назвал эти действия "ужасным вандализмом". В Twitter он написал, что такие действия совершенно неприемлемы, акт вандализма будет тщательно расследован.

Спустя некоторое время краску смыли.

Как выяснилось, задержанный активист – представитель движения Extinction Rebellion. Ранее организация заявила, что готовит ряд акций в сентябре с тем, чтобы заставить парламент принять закон о защите окружающей среды.

Акции протеста длились десять дней, за это время полиция задержала более 600 человек. В ходе одной из таких выступлений десять полуобнаженных демонстрантов приковали себя к перилам вокруг здания парламента, пытаясь, по их словам, донести "голую правду" до политиков.

Ранее ряд памятников в США и Великобритании подверглись атакам вандалов в связи с антирасистским движением. Выступления против расизма и за права чернокожих начались в Соединенных Штатах после смерти жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался после жесткого задержания полицией.

в мире происшествия новости памятник Великобритания Уинстон Черчилль Лондон вандализм