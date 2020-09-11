В Лондоне с памятником Черчиллю случился "ужасный вандализм"

В Лондоне задержали экоактивиста, повредившего памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Правоохранители полагают, что он написал на постаменте слово "расист" желтой краской.

Как пишет Guardian, мэр британской столицы Садик Хан назвал эти действия "ужасным вандализмом". В Twitter он написал, что такие действия совершенно неприемлемы, акт вандализма будет тщательно расследован.

This appalling vandalism is completely unacceptable. It will be fully investigated and the statue will be cleaned as quickly as possible. https://t.co/vtasIksI1B — Sadiq Khan (@SadiqKhan) September 10, 2020

Спустя некоторое время краску смыли.

Как выяснилось, задержанный активист – представитель движения Extinction Rebellion. Ранее организация заявила, что готовит ряд акций в сентябре с тем, чтобы заставить парламент принять закон о защите окружающей среды.

Акции протеста длились десять дней, за это время полиция задержала более 600 человек. В ходе одной из таких выступлений десять полуобнаженных демонстрантов приковали себя к перилам вокруг здания парламента, пытаясь, по их словам, донести "голую правду" до политиков.

Ранее ряд памятников в США и Великобритании подверглись атакам вандалов в связи с антирасистским движением. Выступления против расизма и за права чернокожих начались в Соединенных Штатах после смерти жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался после жесткого задержания полицией.