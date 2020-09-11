Рухнул под землю. На Урале грузовик провалился в огромную яму

Жуткий инцидент в Челябинской области. В Златоусте самосвал рухнул в гигантскую яму. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Страшное ДТП произошло накануне. Как рассказали очевидцы, рядом с одним из жилых домов в районе Машзавода грузовой автомобиль провалился под землю. Он завалился на бок, и заднее колесо полностью застряло в яме. Выбраться из нее без буксира было невозможно. Последствия аварии засняли на видео. Пользователи социальных сетей в недоумении, как такое могло случиться.

- Зачем он поехал туда? - Он не заметил, там плита была. - Со вчерашнего дня там какие-то работы проводились, но никаких предупреждающих знаков не было!

Впрочем, по предварительной информации, все закончилось благополучно. Несмотря на пугающие кадры, ни транспортное средство, ни водитель значительных повреждений не получили, и вскоре грузовик удалось вытащить на поверхность.