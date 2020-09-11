Белоруссия предлагает России восстановить авиасообщение

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии направило российской стороне свои предложения по возобновлению авиасообщения между двумя странами.

Подробности документа не сообщаются, однако известно, что полеты будут восстанавливаться в несколько этапов. По словам представителя белорусского Минтранса, данные предложения станут предметом обсуждения сторон.

"Возможно, эта тема будет обсуждаться в ближайшее время на самом высоком уровне", – предположил собеседник ТАСС.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что этот вопрос был поднят на заседании оперативного штаба. Предположительно, полеты могут начаться 1 октября. "Этот вопрос прорабатывается, но решение пока не принято", – сказал источник.

Россия полностью закрыла международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии COVID-19. В настоящий момент из России можно улететь на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты, Швейцарию, Египет, Великобританию, Турцию и Танзанию.