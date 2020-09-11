КХЛ. Матч рижского "Динамо" с "Нефтехимиком" перенесен из-за коронавируса

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком", которая должна была состояться 11 сентября в столице Латвии, перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

"По прилету в Ригу игроки "Нефтехимика" прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи хоккеистов выявлены первично положительные результаты", – говорится в заявлении пресс-службы лиги.

О дате и времени перенесенного матча между рижским "Динамо" и "Нефтехимиком" Континентальная хоккейная лига объявит позже.