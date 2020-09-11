Еще одна встреча КХЛ перенесена из-за коронавируса

Сразу две пятничные встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги перенесены из-за коронавируса. Вслед за игрой рижского "Динамо" с нижнекамским "Нефтехимиком" отменен и матч с участием финского "Йокерита" и казанского "Ак Барса".

Как сообщает официальный сайт КХЛ, хоккеисты из Хельсинки 9 сентября встречались с "Нефтехимиком", семь хоккеистов которого сдали положительный тест на COVID-19. Теперь игроков "Йокерита" ожидает дополнительное тестирование. В сложившейся ситуации проведение матча с "Ак Барсом" не представляется возможным.

О дате и времени перенесенной игры между финской и российской командами КХЛ объявит позднее.