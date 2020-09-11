Коту ищут контент-менеджера для ведения страницы в "Инстаграме"

Голубоглазому коту по имени Ксандр ищут нового хозяина, который бы открыл для питомца личную страницу в "Инстаграме" и начал бы его продвижение. Объявление опубликовали в группе "Центр по проблемам домашних животных" в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Перед вами необычный, социальный и очень фотогеничный джентльмен! Он и сам бы давно уже начал вести собственный блог, но у него же лапки!", — говорят работники приюта.

Как отмечают волонтеры, у животного богатый внутренний мир. Он может не только выслушать человека, но и поддержать разговор. По словам авторов поста, Ксандр обещает оплачивать услуги контент-менеджера "любовью, преданностью, лаской, красивыми песнями, и всем, чем может поделиться с человеком воспитанный и умный кот".