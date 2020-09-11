Появилось видео потопа в Мирнинском театре

В Сети появились кадры, сделанные, как утверждает автор ролика, в минувший четверг, 10 сентября, в здании театра в городе Мирном в Якутии.

Судя по записи, крыша не выдержала напора воды, и в театре произошел потоп. Под удар попал инвентарь и оборудование.

"Декорации – все уже, тонут", – горестно констатировал "оператор", посетовавший на то, что крышу, якобы, уже починили. Однако качество проведенных работ вызвало у него вопросы.

Повлияли ли события, попавшие на видео, на работу театра – пока не сообщается.