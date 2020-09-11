Задавила и бросила: жительницу Кунгура осудили за наезд на собственную дочь

Жительница Кунгура осуждена за пьяное ДТП. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она задавила собственного ребенка. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире телеканала "Россия 1".

В ГУ МВД России по Пермскому краю напомнили: авария случилась в июне этого года. 28-летняя женщина купила автомобиль "ВАЗ-21102". Причем в автошколе она не училась, соответственно, водительских прав у нее не было.

В злополучный день она поехала на новой "Ладе" в гости к друзьям вместе с детьми и своим гражданским мужем. Выпив и поссорившись с другом, она захотела покататься. В итоге, женщина села за руль в нетрезвом виде. Двигаясь назад, она наехала на свою малолетнюю дочь. Шестилетний ребенок получил серьезную травму – перелом ноги. Однако мать, несмотря на это, продолжила свою поездку, а в больницу девочку доставили родственники.

В результате женщина признана виновной. За нарушение ПДД, нанесение тяжкого вреда здоровью и оставление на месте ДТП ей вынесли приговор: 3 с половиной года поселения, а также двухгодичный запрет на деятельность, связанную с транспортным управлением. Подсудимой дана отсрочка – до момента исполнения ее младшему ребенку 14 лет.