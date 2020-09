Российская подлодка запустила ракету в Баренцевом море

Атомная подводная лодка Северного флота РФ провела учебный пуск противолодочной ракеты в Баренцевом море. Цель находилась под водой, ее роль играла другая российская АПЛ, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФ.

Военные уточнили, что ракета была без боевой части.

Напомним, ранее в Баренцево море зашла корабельная группа НАТО. Впервые за 20 лет ее возглавляет британский фрегат HMS Sutherland и судно снабжения Tidespring. Также к англичанам присоединились американский эсминец USS Ross и норвежский фрегат Thor Heyerdahl.

Frigate @HMSSutherland, supported by tanker @RFATidespring, is leading a task group in waters above the #ArcticCircle for the first time in 20 years. They are joined by @USNavy, Norway and Denmark to demonstrate freedom of navigation in the region



���� https://t.co/ERJXxplg0E pic.twitter.com/7qi8C7qIGD