Владелец мастерской по изготовлению надгробий организовал оружейный цех

В Крыму сотрудники правоохранительных органов "накрыли" подпольных оружейников, организовавших несколько цехов по производству оружия, об этом в пятницу, 11 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка установили, что в Севастополе владелец предприятия по производству надгробных памятников и его "бизнес-партнер", являющийся иностранным гражданином, устроили у себя в домах два цеха по производству огнестрельного оружия.

В ходе обысков были изъяты девять единиц оружия и так называемые глушители – устройства для бесшумной стрельбы.

Помимо этого обнаружено несколько сотен патронов различного калибра, около сорока килограмм взрывчатых веществ и разнообразные заготовки для производства оружия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, ведется следствие.