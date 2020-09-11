Мария Ласицкене победила в своем первом турнире в сезоне

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене оказалась победительницей чемпионата России по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Челябинске. Для лидера национальной сборной эти соревнования стали первыми в летнем сезоне.

27-летняя Ласицкене преодолела планку на высоте 1 метр 92 сантиметра, что оказалось достаточным для победы. Второе место досталось Кристине Королевой (1,88). Тройку лучших замкнула олимпийская чемпионка Анна Чичерова (1,85).

Напомним, что на зимнем чемпионате России-2020 Ласицкене победила с результатом 2 метра ровно. Чичерова тогда стала второй (1,91).