Председатель Мосгорсуда попросила об отставке

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление об отставке. Она просит прекратить ее полномочия с 23 октября 2020 года.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит заявление Егоровой 22 сентября, сообщается на сайте ВККС.

Ольге Егоровой 65 лет. Она возглавляет столичные суды с 2000 года. В последний раз она была назначена на должность указом президента от 25 октября 2014 года.

Ранее на должность главы Мосгорсуда был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, судья с 27-летним стажем, заручившийся поддержкой Верховного суда и Совета судей, уточняет РИА Новости.