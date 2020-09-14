14 сентября 2020 04:08

Возглавляла Мосгорсуд более 20 лет: чем запомнится эпоха Ольги Егоровой

Закончилась эпоха председателя Московского городского суда Ольги Егоровой. 22 сентября Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит её заявление об отставке.

Главный суд столицы Ольга Егорова возглавляла более 20 лет и по праву заслужила звание новатора московской судебной системы. Она добилась сокращения сроков рассмотрения дел и начала борьбу с волокитой. Именно благодаря ей в столичные храмы правосудия пришли современные технологии, которые заметно облегчили ведение процессов. Решетки заменили на стеклянные боксы. Эксперимент оказался удачным, новация ушла в регионы. Преобразились и районные суды Москвы. Многие получили новые здания.

Ольга Егорова воспитала целое поколение судей и всегда заботилась о безопасности служителей фемиды. Новым главой Московского городского суда, скорее всего, станет председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Высшая квалификационная коллегия судей уже одобрила его кандидатуру.

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