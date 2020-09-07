Матвиенко: наступает эра мягкой силы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что современный мир устал от "брутальной мужской политики" и наступает "эра мягкой силы", в которой особую роль будут играть женщины-руководители.

"Я точно уверена в том, что мир уже устал от брутальной мужской политики, я верю, что сейчас наступает эра мягкой силы, где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам, дипломатии", – на суперфинале конкурса "Лидеры России".

Также она рассказала о специальной образовательной программе "Женщина-лидер", которую запускает Совет Евразийского женского форума и платформа "Россия – страна возможностей". Она стартует 21 сентября. "Давайте, девушки, участвуйте, дерзайте, продвигайте женскую повестку как в России, так и в мире, это позволит вам в максимальной степени себя реализовать", – сказала Матвиенко.

Вместе с тем, как сообщает ТАСС, она посоветовала женщинам-руководителям не перенимать мужской стиль, а сохранять женственность, быть красивыми, нежными и сострадательными. По ее словам, стиль лидера всегда должен быть один – ставить перед собой высокие цели и добиваться результата, постоянно работать над собой и учиться. Главное, по мнению Матвиенко, – нельзя застаиваться и стоять на одном месте, надо все время двигаться вперед.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится по поручению президента с 2017 года. В этом году в нем приняли участие 300 человек.