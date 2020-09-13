Путин рассказал о том, что важно

В подмосковном Солнечногорске подвели итоги конкурса "Лидеры России". Это флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей", запущенный по инициативе президента. В этом году победителей – 106 человек со всей России. Конкурс проводился уже в третий раз. Однако интерес у соискателей с каждым годом лишь растет. Так кто они, руководители нового поколения и какое будущее их ждет?

Надо убедить незнакомцев, что ты – прирожденный лидер, всего за несколько минут. Или предложить неожиданное решение проблемы, что не решалась годами. Мозговые штурмы, споры и непрерывная работа в команде – это обычный день участников конкурса "Лидеры России". Из 200 тысяч заявок до суперфинала дошли 300 человек. И только треть из них стала победителями.

Соревновательные волнения позади, и вот они, 106 победителей. Прямая связь с президентом – это уникальная возможность задать вопрос человеку, который и придумал конкурс "Лидеры России".

Владимир Путин поздравляет победителей и напоминает им о главной идее конкурса: "Конкурс проводится три года, он стал эффективно работающим и, можно сказать, системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать хороших, лучших управленцев, чтобы такие талантливые люди, как вы, достойные люди играли значимую и в полном смысле этого слова лидерскую роль в развитии страны".

Один из победителей – профессор Александр Самардак – как раз из этой когорты талантливых лидеров. Под его руководством в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский создается синхротрон – установка, способная познавать материалы на атомном уровне и изменять их свойства. Запуск сделает ДВФУ крупнейшим центром российской науки.

"Ты не знаешь, на что ты способен, пока не взглянешь на себя со стороны. Конкурс открыл во мне в том числе и управленческий потенциал", – отметил Александр Самардак, проректор по научной работе ДВФУ. А еще в резюме физика – 200 научных статей и 12 изобретений. Работоспособность оценили и судьи конкурса, и президент.

Конкурсанты приехали со всей страны. У каждого есть уже реализованный проект. Мама 17 детей из Пензы построила у себя в регионе реабилитационный центр для малышей с ограниченными возможностями. "Когда я ехала на конкурс "Лидеры России", мой шестой сын мне сказал: мам, не переживай, для нас ты уже победила".

"Устами ребенка, не младенца пускай, но ребенка глаголит истина. Так оно и есть на самом деле. Вы уже победили. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для своих детей и подаете этот пример для миллионов других людей", – отметил Владимир Путин.

А девушка из Петербурга в период пандемии разработала программу для дистанционного обучения в школе.

"Мы возвращаемся к нормальному режиму работы учебных заведений. Но то самое лучшее, что было наработано в период пандемии, конечно, с нами останется и будет развиваться дальше", – уверен президент.

Конкурс дает понять, какие именно лидеры сейчас нужны стране. В этом году в приоритете медицина. Иван Луцкан из Якутии еще до финала получил новое назначение – теперь он главврач республиканской офтальмологической клиники. До этого 4 месяца возглавлял коронавирусное отделение. "Уникальный опыт, как за одни сутки из общежития сделать стационар для средней степени тяжести пациентов. Хотелось поделиться с главой государства", – признался Иван.

У Владимира Путина к молодому главврачу тоже есть вопросы. "Среди ваших пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией, были такие люди, которые раньше не верили вообще в ее существование?" – спросил президент.

"Да, такие были, в основном это были молодые люди", – рассказал Луцкан.

"Вам спасибо, что вы помимо своей непосредственной работы по специальности еще и занимались лечением больных в очень сложное и для республики, и для страны время", – поблагодарил Путин.

Каждый из победителей может рассказать о своих уже достигнутых успехах в разных профессиях. Но всех их объединяет стремление не останавливаться на достигнутом.

"За каждым из них уже есть конкретное дело, у каждого есть мечта, любимая работа. Это во многом успешные состоявшиеся неравнодушные люди, которые хотят двигаться дальше", – заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

Желание движения участников конкурса даже на Эльбрус завело. Покорение самой высокой горы Европы – традиция "Лидеров России". Здесь проверка, как по Высоцкому, в горах, в одной связке.

Но все же главная работа внизу, на земле. Оценивали и тренировали конкурсантов лучшие профессиональные управленцы страны. Михаил Мишустин все три года был одним из наставников "Лидеров России". Работа важная, подчеркивает премьер, ведь на конкурсе формируется кадровый резерв страны.

"Несмотря на загруженность, я постараюсь принимать дальше участие в работе конкурса как наставник. И попрошу об этом вице-премьеров, министров", – отметил Мишустин.

И тут же – вопрос от учеников: а кого своим наставником считает сам глава правительства?

"Сегодня для меня наставник – президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться. Может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Каждый наставник – профессионал в своем деле. И каждый дает знания, которые больше нигде не получишь. Сергей Собянин рассказывал, как создавать комфортный город будущего. А Герман Греф говорил о высоких технологиях в банковской сфере. Тем, кто собирается посвятить себя региональному управлению, лекции читали губернаторы-практики.

"Те, кто пробился в полуфинал, все отличники. Все могут добиваться, двоечников нет, конкурс честный", – отметил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

Из победителей конкурсов прошлых лет уже вышли 6 заместителей федеральных министров, два губернатора и два градоначальника.

Юрий Шалабаев с мая этого года исполняет обязанности мэра Нижнего Новгорода. Знания, полученные на самом первом конкурсе "Лидеры России", пригодились сразу же.

"Буквально через день после назначения у нас город погрузился в подтопленное местами состояние, был огромный ливень, проблема, которую надо было оперативно решать. И опыт, полученный на конкурсе по управлению кризисными ситуациями, помог решить эту проблему", – сказал Шалабаев.

Победа в конкурсе, конечно, не означает автоматического продвижения по службе. Дальнейшая карьера зависит только от знаний, умений и желания работать.

"Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране", – заявил Владимир Путин.

Ну, а тем, кто хочет стать "Лидером России-2021", пора задумываться о своем будущем уже сейчас. Организаторы обещают, что в будущем году на конкурсе будет еще больше направлений, специализаций и возможностей.