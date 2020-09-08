Путин: продвижение по карьерной лестнице должно быть у тех, кто готов "пахать" на благо Родины

Продвижение по службе и карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, заявил во время общения с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России" Владимир Путин. Президент подчеркнул, что наверх должны продвигаться те, кто всегда и во всем готов следовать принципам служения людям, обществу и родной стране.

Глава российского государства отметил важность кадрового обновления и продвижения по карьерной лестнице по способностям и талантам. Это важно, настаивает Путин. По его мнению, в этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Грамотные управленцы нужны везде и всегда", – констатировал глава государства.

Общение Путина с финалистами конкурса "Лидеры России" прошло в дистанционном режиме. Встречу в режиме видеоконференции транслировал в прямом эфире телеканал "Россия 24".

За три года существования конкурса "Лидеры России" он стал эффективно работающим и системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать лучших управленцев, открывать им новые возможности для роста, расширения профессиональных горизонтов, продолжил Путин. Конкурс позволяет находить правильное применение способностям конкурсантов.

По мнению Путина, победители конкурса самым достойным образом проявили свои лучшие профессиональные качества, показали высокую работоспособность и нацеленность на результат, а также умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща, что в современном мире чрезвычайно важно.

При этом глава российского государства добавил, что победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, это не только большой личный успех каждого из участников конкурса, но и в целом – важный вклад в будущее страны.

"Стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле, что во многом задает темп продвижения вперед всей стране", – вдохновил российский президент победителей конкурса "Лидеры России".

В 2020 году победителями конкурса стали 106 управленцев.