Финалистами "Лидеров России" стали 106 человек

Победителями суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России" стали 106 человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей

Кириенко.

Он рассказал, что в финале приняли участие 300 человек, подчеркнув, что в этом году по баллам у тех, кто возглавил список и замыкал его, очень незначительные отличия.

Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с победителями конкурса 8 сентября.

Финалисты "Лидеров России" получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.

Конкурс является проектом платформы "Россия – страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Владимира Путина.