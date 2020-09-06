В Подмосковье стартует суперфинал конкурса "Лидеры России"

Стартует суперфинал конкурса "Лидеры России". Свои проекты они представят на базе мастерской "Сенеж" в Подмосковье. Участвуют 300 перспективных управленцев из разных стран. Лучшие получат миллион на воплощение своих идей. И наставника, с которым смогут работать в течение года.

В это трудно поверить, но сейчас у Марии Львовой-Беловой 17 детей. И, как признается многодетная мама, с появлением каждого нового ребенка становится даже легче.

Пять – родных, остальные – приемные или дети под опекой. У многих ребят есть инвалидность, и раньше после детских домов у них был один путь – они попадали в интернаты.

Семья и опека дает им возможность другого будущего. За это будущее борются и проекты Марии.

"Дом Вероники" – активный пансион для молодых людей с инвалидностью, которые требуют постоянного сопровождения. "Дом на Березовском", куда могут прийти выпускники детских домов. И арт-поместье "Новые берега", где такие люди могут реализовывать свои стартапы. Счет тех, кому помогли Мария и ее команда, идет на сотни.

Продемонстрировать свои опыт и знания Мария сможет уже в эти выходные – она вышла в суперфинал конкурса "Лидеры России".

А вот основная деятельность Сергея Тихонова, еще одного суперфиналиста конкурса, от социальной далека. Его компания основана буквально год назад, но уже поставляет оборудование для крупнейших атомных станций. Причем не только в России, но и за рубежом. И тем не менее тема детей близка и для Сергея. Вместе с супругой они запустили проект, который помогает родителям сориентироваться в непростой, но увлекательной теме детского воспитания.

В "Лидеры России" Сергей Тихонов пошел, что называется, за компанию. Но с каждым пройденным этапом интерес к конкурсу возрастал. Необычные, порой сложные задачи, возможность поработать в команде и, главное, пообщаться с лучшими наставниками – бонусы, которых нет ни в одном другом конкурсе.

Некоторые участники "Лидеров России" и сами своего рода наставники. Дмитрий Журавлев уже три года читает бесплатные лекции в университетах. За плечами, большой бизнес-опыт – создание восьми компаний. Последняя, связанная с туристической отраслью, даже смогла адаптироваться в кризис. Фирма не только не потеряла свою востребованность, но и смогла выйти на новое поле деятельности.

Одна из особенностей конкурса – здесь могут встретиться и бок о бок работать представители самых разных сфер. Общественная деятельность, бизнес, технологии, госслужба и, например, международные отношения. Уже несколько лет Сергей Леонидченко руководит одним из департаментов в МИДе и проводит переговоры на самом высоком уровне в разных точках земли. С этой темой связан и социальный проект Сергея по профориентации. Его реализация – это еще одно условие участия в конкурсе.

Суперфинал конкурса стартует уже в это воскресенье. На протяжении двух дней участникам предстоит проходить разные очные заданий. 7 сентября из 233 тысяч человек, которые подали заявки на дистанционный отбор, выберут сотню лучших.