Президент обсудил с Совбезом техногенные риски

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, которое прошло в формате видеоконференции, поднял вопрос защиты россиян и территорий страны от техногенных рисков.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что нынешний этап развития РФ отличается осуществлением крупных нацпроектов, связанных с созданием множества высокотехнологичных объектов – на транспорте, в энергетике, ЖКХ и это, в свою очередь, создает опасность чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий.

Обращаясь к участникам совещания, президент России подчеркнул, что возникновение катастроф происходит из-за невыполнения требований промышленной и технической безопасности.

Глава государства отметил, что необходимо проанализировать законодательную и нормативную базу, на основе которых строится данная работа – как в субъектах Федерации, так и в целом по стране – и предложить такие правила, которые свели бы к минимуму риск возникновения технических сбоев и аварий.