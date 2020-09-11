Алина Загитова рискует завершить карьеру в сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, решившая не участвовать в контрольных прокатах сборной России, которые состоятся 12-13 сентября в Москве, подверглась критике со стороны болельщиков и специалистов. Фигуристка предпочла попробовать себя в роли ведущей спортивно-развлекательного шоу.

"Раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Алины Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например", – заявила "Спорт-экспресс" трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Напомним, что 9 сентября 18-летняя спортсменка обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой освободить ее от участия в контрольных прокатах, которые пройдут в Москве 12 и 13 сентября.