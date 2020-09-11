Дом со скелетом: в Вологодской области нашли останки неизвестного мужчины

В частном жилом доме в Вологодской области обнаружили человеческие останки. ЧП произошло в деревне Трифоново. По информации СК, хозяином жилища был мужчина, скончавшийся 20 лет назад. Об этом сообщает ГТРК "Вологда", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

После его гибели дом периодически посещал один из родственников погибшего. Однако пару лет назад он оставил ключи своему приятелю из деревни, расположенной по соседству, и с тех пор больше не появлялся. Накануне сосед потерял ключи и решил наведаться в дом. Двери в постройку оказались запертыми изнутри, но мужчина проявил настойчивость и взломал их. Внутри помещения на матрасе он увидел скелетообразное тело. Теперь следователям предстоит установить личность погибшего.

"Во время осмотра специалисты не нашли на теле никаких видимых повреждений. По тому, в каком состоянии находятся останки, можно судить о том, что смерть была давней. Подробности станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. По ее итогам будет принято процессуальное решение", – прокомментировали представители пресс-службы СК РФ по Вологодской области.

Напомним, похожая история произошла в Вологде в августе. На территории одного изучастков оперативниками был обнаружен скелет женщины. Её сын долгое время скрывал факт смерти.