На Порошенко завели 15 новых дел

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко заявил, что Службой безопасности страны возбуждено 15 новых дел против него, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила ранее, что ее предшественником Русланом Рябошапкой заведено 17 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко, еще четыре были возбуждены ею. Однако ряд дел против Порошенко были закрыты из-за отсутствия состава преступления, передает РИА Новости.

Как сообщил адвокат Игорь Головань, дела возбуждены в том числе по статьям "посягательство на территориальную целостность", "захват государственной власти", "госизмена", "присвоение чужой собственности", "финансирование терроризма" и другим.

Адвокат уверен, что все новые дела "такие же пустые и сфабрикованные", как и предыдущие.