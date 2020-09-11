Нурмагомедов прибыл в ОАЭ для подготовки к бою с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в ОАЭ, где будет готовиться к бою против американца Джастина Гэтжи, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды российского бойца.

Титульный бой Нурмагомедов – Гэтжи состоится 24 октября и пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Джастин завоевал право на проведение поединка против Хабиба после того, как в бое за временный титул чемпиона нокаутировал соотечественника Тони Фергюсона. На счету россиянина 28 побед в 28 боях, а в активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что за бой с Гэтжи получит больше, чем за прошлый поединок с Дастином Порье. По информации СМИ, российский боец за поединок с Порье получил порядка шести миллионов долларов.