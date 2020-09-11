В море у Сочи хотят создать искусственный остров для туристов

В Сочи может появиться остров. Союз развития туризма в России обратился в Госдуму с инициативой проекта "Остров Сочи", об этом главе курорта Алексею Копайгородскому рассказал зампред комитета по физкультуре, спорту и туризму Сергей Кривоносов.

Как информирует "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", искусственный остров с туристической инфраструктурой планируют разметить в 150-ти метрах от берега в акватории Черного моря. Его площадь без малого должна составить 8 тысяч квадратных метров.

Кроме того, стороны обсудили благоустройство приморской набережной, внесение поправок в Водный кодекс РФ и строительство новых туристических объектов.

Отметим, что пандемия по коронавирусу внесла свои коррективы в курортный сезон. Тем не менее, Сочи вышел на уровень 2019 года по заполняемости объектов размещения. К августу загрузка гостиниц и санаториев достигла 96-98 процентов. Всего за летний период курорт посетили порядка 2,2 миллионов туристов, 440 тысяч из которых приехали в Сочи впервые.