В Петербурге задержаны дерзкие налетчики, совершившие серию резонансных ограблений

Сотрудники правоохранительных органов отчитались о поимке членов банды, совершивших несколько резонансных преступлений на территории Санкт-Петербурга, об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в МВД России.

Ранним утром 16 мая группа злоумышленников ограбила автосервис на улице Симонова. Им попытался противостоять работник предприятия, протаранивший BMW, на котором перемещались налетчики, автомобилем "Жигули".

Судя по записи с камеры наблюдения, ему удалось зацепить как минимум одного из нападавших. Вопреки всем усилиям, грабители сумели скрыться, прихватив с собой сейф.

Кроме того, ранее сообщалось, что 15 июня некие преступники завладели крупной суммой, которую перевозили сотрудники логистической фирмы – члены банды среди бела дня напали на перевозчиков и отобрали у них 9,5 миллионов рублей.

Как выяснилось, у этих преступлений оказался один "автор", а точнее – целый "творческий коллектив".

В итоге оперативники сумели выйти на след налетчиков – ими оказались ранее судимые петербуржцы 43 и 32 лет, а также – примкнувший к ним 28-летний ранее судимый приезжий из Закавказья. Все они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статьям "Разбой" и "Грабеж".

Стражи порядка уже обнаружили автомобиль, предположительно использовавший при совершении преступлений, и подменные номера. Кроме того у подозреваемых изъяты "предметы, похожие на карабин и пистолет", их направили на экспертизу.