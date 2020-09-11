В Бурятии взорвали гору, которая мешала дальнобойщикам

В Бурятии во время дорожных работ стерли с лица земли достопримечательность посёлка Заиграево – гору, которую местные жители называли Мамиткин пуп. Превративший ее в пыль в груду обломков взрыв сняли на видео.

Гору разрушили из соображений безопасности – она ежегодно становилась причиной массы аварий с участием большегрузов.

"У подъёма на Мамиткин пуп грузовик застрял. Видимо, не смог заехать и сполз. Его машины объезжают, а сами вверх подняться не могут. В итоге сползают по наледи, шлифуют и с этим грузовиком сталкиваются, там уже пять машин за этот грузовик зацепились. Около 20 машин стоят, и ни одна заехать не может", – это одно из многочисленных свидетельств "зимнего стояния" на горе.

Десятого сентября, дорожное препятствие было разрушено. Гору, по данным "Байкал daily", взорвали во время работ, которые проводятся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Теперь этот участок трассы станет на шесть метров ниже. Движение по обновлённому участку дороги планируют открыть до конца этого года.

"Сколько лет была гора и вот кому-то помешала", – сокрушаются в соцсетях местные жители из-за того, что больше не увидят главной достопримечательности Заиграева.