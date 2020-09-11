Собянин произвел перестановки в столичных департаментах

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел ряд кадровых перестановок в городских департаментах. Об этом сообщается на официальном портале градоначальника.

Так, мэр назначил нового замглавы департамента труда и соцзащиты населения.

"Назначить Митрюк Людмилу Дмитриевну на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы", – сказано в документах, опубликованных на официальном сайте мэра. С Митрюк заключили контракт на три года, освободив ее при этом от должности зампрефекта Юго-Восточного округа столицы.

Помимо этого, мэр продлил контракт с заместителем руководителя департамента информационных технологий Александром Горбатько.

Также Собянин освободил от должности Дмитрия Янишевского – главу управы Вокйовского района Москвы. Янишевский покинул этот пост по собственному желанию.