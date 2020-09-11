МВД сообщило о новых правилах сдачи на права

С 1 апреля 2021 года в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Новая редакция административного регламента, подготовленная МВД, опубликована на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, для получения водительских прав на управление легковыми автомобилями, грузовиками и автобусами больше не придется сдавать экзамен на площадке – из практической части останется только экзамен на управление автомобилем в условиях реальной дорожной обстановки.

Как указывают авторы документа, нововведение позволит сократить время получения водительских прав и при этом переориентировать автошколы с "натаскивания" учеников на преподавание навыков воздения вне зоны заученных учебных маршрутов.

При этом для тех, кто намерен получить права на управление мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами, сохраняются действующие правила – сдавать экзамен нужно будет на площадках, закрытых от других машин и пешеходов.

Кроме того, в документе скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Также в новых правилах будет прописана процедура аннулирования результатов экзаменов. Для повышения объективности рассмотрения жалоб на решение экзаменатора предусматривается их рассмотрение в составе комиссии, состоящей как минимум из трех уполномоченных должностных лиц.