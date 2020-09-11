Алтайцы на лошадях отправились на помощь к выжившим туристам, потерпевшим крушение на реке

Туристическая группа, справлявшаяся на катамаране по реке Кураган, потерпела крушение. Погиб один человек. На помощь к терпящим бедствие людям на лошадях отправились полицейские и местные жители.

По информации МЧС России по Республике Алтай, группа из 6 человек потерпела бедствие в среду, 9 сентября, один из туристов погиб, получив, предположительно, черепно-мозговую травму. Его товарищи самостоятельно выловили тело и подготовили для транспортировки.

На следующий день утром к месту происшествия прибыли два егеря на лошадях, чтобы оказать необходимую помощь.

В это же время из села Катанга выдвинулись два местных жителя, взяв с собой семь лошадей для транспортировки тела и снаряжения туристов, а также двое конных полицейских — сотрудники органов правопорядка займутся выяснением обстоятельств происшествия.

Издание "НГС.Новости" связалось со знакомым туристической группы. По его словам, у потерпевших бедствие закончилась еда, спутниковый телефон почти разрядился, а их точное местоположение не известно — предположительно, в верховьях реки. Путь туда из ближайшего села займет, как минимум, двое суток.