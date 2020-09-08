В Бурятии спасены сплавлявшиеся на катамаране туристы

Очередное счастливое спасение туристов. На этот раз ЧП случилось на реке Китой в Окинском районе Республики Бурятия. Как передает ГТРК "Бурятия" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", сигнал о помощи поступил вечером 6 сентября. Жительница Москвы сообщила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, что ее муж с другом не вернулись из водного похода.

Выяснилось, что группа туристов вышла на сплав 4 сентября. Затем у мужчин сломался катамаран. Женщина предположила, что они могли продолжить поход пешком.

Незамедлительно были организованы поисково-спасательные работы. Было решено подключить к операции авиацию МЧС России. На борту Ми-8 МЧС России, который сегодня утром вылетел в Окинский район, находились спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поиски проходили вниз по течению и завершились успешно. Потерявшиеся мужчины найдены и доставлены в Иркутск. Их состояние удовлетворительное.

Как стало известно, перед началом похода туристы не зарегистрировались в МЧС России. Это серьезно усложнило работу спасателей, которые не могли точно знать местонахождения пропавших.



В ГУ МЧС России по Бурятии в очередной раз обращаются ко всем будущим участникам туристических походов с просьбой обязательно уведомлять о своих планах службу МЧС. По действующему законодательству, делать это необходимо за 10 дней до выхода на маршрут. Онлайн-заявку можно оформить на официальном сайте Главного управления либо отправить по электронному адресу. Телефон ГУ регионального МЧС: 8(3012)373-827. По нему также принимается информация от туристов.