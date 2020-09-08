Появилось видео спасения туристов из Москвы, пропавших в Бурятии

Опубликованы кадры финальной части спасательной операции, в ходе которой обнаружили двух туристов-водников из Москвы, пропавших без вести во время сплава в Бурятии.

Как сообщалось ранее, вечером в минувшее воскресенье, 6 сентября, в МЧС обратилась жительница столицы, сообщившая, что исчез ее супруг, отправившийся на сплав вместе со своим товарищем.

Перед началом путешествия туристы не зарегистрировались у спасателей, что несколько осложнило поиски.

Тем не менее, сотрудники МЧС сумели обнаружить терпящих бедствие, произведя облет реки Китой. Туристов в удовлетворительном состоянии доставили вертолетом в Иркутск, угрозы для их жизней нет.