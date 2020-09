Вера Звонарева и Лаура Зигемунд выиграли US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд в финале Открытого чемпионата США в парном разряде переиграли американку Николь Меликар и китаянку Сюй Ифань – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась один час 20 минут, за это время российско-немецкая пара трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти, а у американо-китайского дуэта три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк.

