Звонарева и Зигемунд пробились в финал US Open в парном разряде

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Определились первые финалистки в женском парном разряде. Ими стали россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд.

В полуфинале Звонарева и Зигемунд победили российский дуэт Анна Блинкова – Вероника Кудерметова в трех сетах – 5:7, 6:3, 7:5. Матч продолжался 2 часа 35 минут.

Соперница Веры и Лауры станут известны в ночь со вторника на среду. За вторую путьевку в финал поборются американская пара Эйша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд (США) и смешанный дуэт Николь Мелихар/Сюй Ифань (США/Китай).