В полуфинале US Open Азаренко сыграет с Уильямс

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open) белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила бельгийку Элизу Мертенс. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу Азаренко, которая 11 сентября встретится в полуфинале с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

В настоящее время Виктория Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе 21 победа на турнирах под эгидой этой организации. Белорусская теннисистка является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии, дважды она выходила в финал US Open и полуфинал Уимблдона, один раз играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции, напоминает ТАСС.

Турнир US Open завершится 13 сентября. Призовой фонд соревнований составляет 53,4 миллиона долларов, из-за пандемии коронавируса они проходят без зрителей.