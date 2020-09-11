Виктория Азаренко оставила Серену Уильямс без финала US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала финалисткой Открытого чемпионата США, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. В полуфинальном поединке ей удалось одолеть шестикратную победительницу US Open Серену Уильямс.

Соперницы провели на корте 1 час 56 минут. Игра завершилась в пользу представительницы Белоруссии со счетом 1:6, 6:3, 6:3​​​.

В финале Азаренко встретится с Наоми Осакой из Японии, ранее обыгравшей американку Дженниффер Брэди в другом полуфинальном матча. Японка добилась победы над соперницей со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.