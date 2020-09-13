Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) теннисистка из Японии Наоми Осака одержала верх над Викторией Азаренко (Белоруссия). Матч завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

В настоящее время 22-летняя Осака занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2018 году она становилась победительницей US Open, в 2019 году выиграла Открытый чемпионат Австралии, напоминает ТАСС.

Виктория Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA, в ее активе 21 победа на турнирах под эгидой организации. 32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).

В этом году из-за пандемии коронавируса многие ведущие теннисистки не приняли участие в турнире с призовым фондом 53,4 миллиона долларов. Соревнования проходят без зрителей.

В основной сетке US Open 2020 года стартовали 11 россиянок, дальше всех – до третьего раунда – прошла 102-я ракетка мира Варвара Грачева.