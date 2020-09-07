Наоми Осака вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Девятая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в 1/8 финала Открытого чемпионата США в двух сетах за один час 13 минут обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт – 6:3, 6:4.

Осака четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти, а у Контавейт, занимающей 21-е место в рейтинге WTA, два эйса, три двойные ошибки.

Таким образом, японская спортсменка вышла в четвертьфинал US Open, где ей будет противостоять американка Шелби Роджерс (93), переигравшая в 1/8 финала чешку Петру Квитову (12) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (8:6).