Уильямс, Азаренко и Кенин пробились в четвертый раунд US Open

Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США в трех сетах за один час 45 минут обыграла соотечественницу Слоан Стивенс – 2:6, 6:2, 6:2.

Уильямс 12 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, а у Стивенс, занимающей 39-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из пяти.

В четвертом раунде US Open Серена встретится с Марией Саккари (22) из Греции, которая переиграла американку Аманду Анисимову (28) – 6:3, 6:1.

В параллельной встрече турнира бельгийка Элиза Мертенс (18) обыграла американку Кэти Макналли (124) – 7:5, 6:1, белоруска Виктория Азаренко (27) оказалась сильнее полячки Иги Швентек – 6:4, 6:2, а София Кенин (4) из США переиграла представительницу Туниса Онс Жабер – 7:6 (7:4), 6:3.