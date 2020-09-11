ФСБ начала проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева

Следственное управление ФСБ начало проверку в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Это связано с его высказываниями по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет".

С заявлением о возбуждении уголовного дела обратился председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоре в Москве Юрий Агирбов. Об этом рассказал адвокат Владимир Слащев. Претензии касаются роликов Лебедева, которые тот опубликовал на YouTube-канале. Дизайнер назвал памятник в Волгограде уродским, ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства.

Адвокат отметил, что они попросили возбудить уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — экстремизм, унижение по национальному признаку, осквернение символов воинской славы. Слащев ожидает, что в ближайшее время их вызовут для дачи показаний.

Ранее в эфире телеканала "Россия 1" известные журналисты выступили с призывом наказать Артемия Лебедева за слова о "Родине-матери".