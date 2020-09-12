Маленькая девочка и ее отец погибли в огне на северо-западе Подмосковья

Житель Подмосковья и его маленькая дочь погибли в огне в подмосковном Солнечногорске. Еще одного ребенка госпитализировали с многочисленными ожогами, сообщает региональное управление СКР.

Пожар вспыхнул ранним утром 12 сентября в частном доме в деревне Задорино, пламя охватило около 40 квадратных метров. Во время тушения пожарным удалось вынести из дома девочку 2006 года рождения, ее экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского с многочисленными ожогами, она находится в тяжелом состоянии.

Когда с огнем удалось совладать, в сожженном доме обнаружили тела девочки 2017 года рождения и ее отца.

По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность электрооборудования. Место происшествия осматривают следователи, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".