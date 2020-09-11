Экс-голкипер "Арсенала" Манноне стал одноклубником Головина в "Монако"

Бывший вратарь лондонского "Арсенала" Вито Манноне продолжит карьеру во французской Лиге 1. 32-летний голкипер подписал с "Монако" контракт, рассчитанный на два года – до июня 2022-го.

Финансовые подробности соглашения не разглашаются. В стан монегасков итальянец перешел на правах свободного агента.

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L’AS Monaco s’est attaché les services de l’expérimenté portier italien de 32 ans. Vito Mannone s’est engagé jusqu’en juin 2022.https://t.co/DOren5kH6z — AS Monaco �������� (@AS_Monaco) September 11, 2020

Манноне стал игроком "Арсенала" летом 2005 года, перейдя из "Аталанты". В составе основной команды "канониров" голкипер принял участие в 23 играх во всех турнирах. Также на правах аренды защищал ворота "Сандерленда" и "Рединга". Всего на его счету 82 матча в АПЛ.

Напомним, за монегасков выступает российской полузащитник Александр Головин. 30 августа россиянин получил повреждение в матче чемпионата Франции.