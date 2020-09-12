Вратарь Манноне стал одноклубником Головина

"Монако", в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин, заключил контракт с вратарем Вито Манноне. Договор 32-летнего итальянца рассчитан до конца сезона.

Клуб французской Лиги 1 "Монако", чей состав покинули Даниэль Субашич и Диего Бенальо, искал второго вратаря. Одно время клуб из княжества рассматривал кандидатуру россиянина Антона Митрюшкина, но потом отказался от его услуг. Дублером Бенджамена Лекомта станет Вито Манноне.

Манноне – воспитанник "Аталанты", но провел всю карьеру за пределами Италии. Вито выступал за английские "Арсенал", "Сандерленд", "Халл Сити" и "Рединг". Также он выступал в МЛС за "Миннесоту Юнайтед", а в прошлом сезоне защищал ворота датского "Эсбьерга".