В Катаре начались прямые переговоры по межафганскому урегулированию

В столице Катаре Дохе стартовали первые за десятилетия прямые переговоры между сторонами конфликта в Афганистане. На церемонию начала переговоров прибыли делегации правительства Афганистана и движения "Талибан" (запрещено в России) по 20 с лишним человек каждая.

По словам главы правительственной делегации, председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, власти Афганистана после 42 лет противостояния "хотят закрыть страницу войны и открыть страницу мира". По его словам, власти страны и движение "Талибан" вместе несут ответственность за достижение мира.

Целью переговоров Абдулла Абдулла назвал заключение постоянного договора о мире, передает РИА Новости. В борьбе властей с талибами, по его словам, нет победителя – все проигрывают.

Абдулла Абдулла также поблагодарил "Талибан" за то, что они отозвались на предложение о мирных переговорах, передает ТАСС. "Сегодняшний день запомнится, как день окончания войны", – сказал он, добавив, что обе стороны на переговорах "полны решимости принести мир в Афганистан".

Ранее, ‪29 февраля, в той же Дохе было подписано мирное соглашение между движением "Талибан" и США. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция в течение 14 месяцев намерены вывести из Афганистана все свои войска. Талибы гарантируют неиспользование ими территории Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.