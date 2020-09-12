Машину разорвало пополам после страшной аварии на северо-востоке Москвы

Двигавшийся на высокой скорости Mercedes-Benz попал в страшную аварию на северо-востоке Москвы при попытке проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Травмы получили пять человек, в том числе двое детей.

ДТП произошло около 08:30 утра 12 сентября на углу улиц Лескова, Плещеева и Корнейчука. Водитель Mercedes не справился с управлением на высокой скорости, машину занесло, и она боком врезалась в стоящий на перекрестке кроссовер Kia Sorento. Удар был такой силы, что легковушку разорвало на две части, а "корейца" отбросило почти на два десятка метров.

"Водителя Mercedes зажало, а пассажир вылетел из салона на асфальт", – рассказал очевидец.

В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Состояние двоих оценивается как тяжелое.