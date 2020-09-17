Два человека пострадали в искрометной аварии в Новой Москве

Водитель "Жигулей" сегодня ночью устроил яркое ДТП на Калужском шоссе, протаранив сначала отбойник, а затем и двигавшийся в попутном направлении автобус. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

Авария произошла на 35-м километре магистрали, а ее виновником стал владелец отечественной "пятерки". Он явно перебрал со скоростью и в итоге не совладал с управлением: ВАЗ налетел на ограждение, высек сноп искр, откатился через четыре полосы и "забодал" автобус, следовавший по 976-му маршруту.

В результате инцидента пострадали два пассажира "Жигулей", у них диагностирова травмы средней степени тяжести.