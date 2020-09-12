В "Енисее" зафиксированы несколько случаев коронавируса

В клубе ФНЛ "Енисей" (Красноярск) зафиксированы несколько случаев коронавируса. Число инфицированных и их имена не сообщаются.

В субботу футболисты и персонал пройдут повторное тестирование. Дальнейшие действия будут предприняты после получения результатов анализа, сообщает РИА Новости.

"Енисей" не планирует сниматься или пропускать матчи. Но последнее слово – за Роспотребнадзором", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте "Енисея".

После 8 туров "Енисей" набрал 14 очков и занимает восьмое место в ФНЛ. На воскресенье запланирована встреча сибиряков с "Шинником" в Ярославле.