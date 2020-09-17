Коронавирусный футбол. Двум клубам ФНЛ засчитаны технические поражения

Пандемия коронавируса продолжает выкашивать игроков в российских командах, которые выступают в Футбольной национальной лиге. Двум клубам ФНЛ – красноярскому "Енисею" и брянскому "Динамо", – засчитаны поражения во встречах, на которые они не явились из-за вспышки болезни в рядах футболистов.

Решение относительно игр чемпионата ФНЛ "Шинник" – "Енисей" и "Алания" – "Динамо" (Брянск) принимал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. В обоих случаях гостям засчитаны технические поражения со счетом 0:3, а хозяевам присуждены победы с таким же счетом. "Енисей" и "Динамо" наказаны за "неявку на матчи без уважительной причины".

Ранее сообщалось, что матч "Шинник" – "Енисей" отменен из-за вспышки коронавируса в красноярском клубе. Для брянской команды это третье техническое поражение в турнире по той же причине.