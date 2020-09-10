Матч брянского "Динамо" вновь отменен из-за коронавируса

Матч девятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между владикавказской "Аланией" и брянским "Динамо" не состоится из-за заражения коронавирусной инфекцией в стане "сине-белых".

Для брянской команды это уже третий отмененный матч кряду. Ранее не состоялись игры с нижнекамским "Нефтехимиком" и московским "Спартаком-2".

За несостоявшуюся игру с "красно-белыми" Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил "Динамо" техническое поражение. По двум оставшимся встречам, вероятнее всего, будет принято аналогичное решение.

Ранее стало известно, что все члены брянской команды отправлены в двухнедельный карантин из-за выявления коронавируса у одиннадцати футболистов.

"Все динамовцы постоянно находятся под наблюдением врачей. Отметим, что симптомы заболевания выявлены только у двух игроков нашей команды. Остальные переносят COVID-19 бессимптомно и в любой момент готовы приступить к тренировочному процессу", – сообщает пресс-служба "сине-белых".

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 28 миллионов человек, из которых 908 тысяч скончались.