Момент смертельного ДТП с пешеходом в Петербурге попал на видео

Камера наблюдения запечатлела момент гибели 29-летней жительницы Санкт-Петербурга, лишившейся жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ночь на субботу, 12 сентября, на улице Ждановской в Петроградском районе города женщина попыталась пересечь проезжую часть по переходу. Судя по видео, в тот момент машинам горел разрешающий сигнал светофора.

Петербурженке не удалось добраться до противоположного тротуара – ее сбил автомобиль BMW X5. Как сообщают СМИ, пострадавшая скончалась от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП и степень вины его участников.