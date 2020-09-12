Причиной случившегося в Норильске назвали допущенное 40 лет назад нарушение

Причиной аварии, ставшей причиной крупнейшей экологической катастрофы в Арктике, названо нарушение технологии при строительстве топливного резервуара на ТЭЦ-3, заявил первый вице-президент – операционный директор горно-металлургического комбината "Норильский никель" Сергей Дяченко.

Строительство резервуара пришлось на 1981 год. По действовавшим тогда стандартам строительства в зоне вечной мерзлоты, сваи под резервуаром должны были быть углублены в скальную породу на 80 сантиметров. Однако при демонтаже разрушенного хранилища выяснилось, что эта норма не была соблюдена.

По результатам пробы керна между сваями и скалой резервуара находился грунт, состоящий из песков и глин. Скорее всего, 40 лет назад грунт около скалы был сильно проморожен, допускает Дяченко. Поэтому углублять сваи в скалу не стали. И только экстремально теплое лето на протяжении последних лет и умеренные зимы вскрыли эти нарушения.

Сейчас этот вопрос изучает Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска) произошла утечка почти 20 тысяч тонн нефтепродуктов в арктической зоне. Авария создала угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Ростехнадзор в 2017—2018 годах предупреждал компанию о проблемах с хранением топлива на объектах ТЭЦ-3. При этом, сообщается, что комиссия, расследующая обстоятельства аварии с разливом дизельного топлива под Норильском, выявила микротрещины ещё в одном заполненном резервуаре на предприятии "Норникеля".